«Динамо» — «Крылья Советов»: команды не открыли счет в первом тайме

«Динамо» в матче 5-го тура РПЛ встречается с «Крыльями Советов».

После первого тайма счет не открыт. На первой минуте на поле выбежал болельщик — он успел пообщаться с игроками, после его вывели с поля. На последних минутах тайма форвард московской команды Муми Нгамале получил повреждение после столкновения с Томасом Гальдамесом, который наступил нападающему на голеностоп.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.