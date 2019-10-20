«Динамо» и «Краснодар» играют вничью в матче 13-го тура премьер-лиги. Голом в составе бело-голубых отметился защитник Григорий Морозов, у «быков» отличился защитник Александр Мартынович.

3-я минута, гол Морозова

? Первый гол Григория Морозова в текущем розыгрыше чемпионата.



? Смотрите #ДинамоКраснодар прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/F4GgedNjTp — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019

35-я минута, гол Мартыновича

? Александр Мартынович забил головой в ворота «Динамо» после розыгрыша углового.



? #ДинамоКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/WEUYwUzoSJ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр