«Динамо» — «Краснодар»: все голы матча
20:08
«Динамо» и «Краснодар» играют вничью в матче 13-го тура премьер-лиги. Голом в составе бело-голубых отметился защитник Григорий Морозов, у «быков» отличился защитник Александр Мартынович.
3-я минута, гол Морозова
? Первый гол Григория Морозова в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
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35-я минута, гол Мартыновича
? Александр Мартынович забил головой в ворота «Динамо» после розыгрыша углового.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
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