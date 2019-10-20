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«Динамо» — «Краснодар»: все голы матча

20:08
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«Динамо» и «Краснодар» играют вничью в матче 13-го тура премьер-лиги. Голом в составе бело-голубых отметился защитник Григорий Морозов, у «быков» отличился защитник Александр Мартынович.

3-я минута, гол Морозова

35-я минута, гол Мартыновича

Динамо — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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