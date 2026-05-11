«Спартак» — «Рубин»: Солари удвоил преимущество хозяев

«Спартак» забил второй гол в домашнем матче с «Рубином» в 29-м туре РПЛ — 2:0.

На 61-й минуте отличился Пабло Солари. Второй результативный пас в матче сделал Манфред Угальде.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

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