«Динамо» — «Краснодар»: Гусев удален за две желтые карточки

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев был удален в концовке матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1).

Судья Инал Танашев показал 48-летнему специалисту два предупреждения — как уточняется в протоколе игры за «несогласие с решением арбитра, выраженное словом и жестом».

Гусев получил красную карточку при счете 1:1 — до победного гола Ивана Сергеева на 90+3-й минуте.

Главный тренер «Динамо» из-за дисквалификации пропустит матч заключительного, 30-го тура чемпионата-2025/26 с «Балтикой» в Калининграде 17 мая.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

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