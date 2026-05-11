Лунев: «Краснодар» много крови попил у «Динамо». Победа была делом принципа»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Наконец-то выиграли. «Краснодар» за последние игры много крови у нас попил, поэтому обыграть их было делом принципа. Тем более три дня назад они лишили нас мечты», — сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке. «Краснодар» (63 очка) занимает второе место в таблице чемпионата, «быки» не смогли обойти «Зенит» (65) за один тур до конца.

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