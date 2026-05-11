«Зенит» поздравил Сергеева с днем рождения после победного гола в ворота «Краснодара»

«Зенит» поздравил нападающего московского «Динамо» Ивана Сергеева с днем рождения после матча с «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

31-летний форвард вышел на замену и забил победный гол в добавленное время.

«С праздником, Ваня!» — говорится в сообщении «Зенита» в Telegram-канале.

«Краснодар» (63 очка) занимает второе место в таблице чемпионата, «быки» не смогли обойти «Зенит» (65) за один тур до конца. «Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке.

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