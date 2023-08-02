Календарь «Динамо» на август: расписание матчей во всех турнирах

Бело-голубые в августе проведут шесть игр: четыре в рамках чемпионата России и два в FONBET Кубке России.

Расписание матчей «Динамо» на август 2023 года:

6 августа. 19:00. «Зенит» — «Динамо» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

9 августа. 20:45. «Динамо» — «Краснодар» (Кубок)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

13 августа. 15:00. «Динамо» — «Балтика» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

19 августа. 15:00. «Динамо» — ЦСКА (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

26 августа. 17:30. «Рубин» — «Динамо» (Премьер лига)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

29 августа. 19:30. «Спартак» — «Динамо» (Кубок)

Онлайн-трансляция на сайте «СЭ»

Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Полный календарь, состав и результаты игр «Динамо» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».