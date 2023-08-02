Романцев рассказал о разговоре с Джикией, Соболевым и Литвиновым
Олег Романцев, легендарный тренер «Спартака» и сборной России прокомментировал победу красно-белых над «Балтикой» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ и рассказал о разговоре с Георгием Джикией, Русланом Литвиновым и Александром Соболевым.
— Победа есть победа. Но уверен — у Абаскаля найдется, что сказать игрокам на разборе [матча с «Балтикой»]. Заострить внимание на каких-то просчетах, вспомнить упущенные моменты. Но главное, что это уже третий успешный шаг «Спартака» в новом сезоне. И очень важное подспорье для того, чтобы почувствовать уверенность, вдохнуть победный воздух и двигаться вперед.
Признаюсь, меня, как и многих, удивили перемены в стартовом составе, где не оказалось Джикии и Медины. Часто отсутствие тех, кого болельщики ждут на поле, провоцирует разные разговоры на трибунах — мол, что-то в команде не то. Но могу заверить — в «Спартаке» все нормально и идет по плану.
Довелось поговорить с Георгием Джикией, Александром Соболевым и Русланом Литвиновым. Обсудили с ними, чем живет сегодняшняя команда, на что настраивается. И, пообщавшись с ребятами, я понял: нынешний «Спартак» — это команда, сжатая в кулак, готовая в таком состоянии идти до победного конца. Значит, по боку все слухи и сомнения! А все решения тренера по составу работают на общее дело и не вызывают у игроков обид. Вот это самое главное!
Победа над «Балтикой» оказалась непростой. Возможно, она получилась не очень яркой, но крайне важной. Ведь сколько раз случались у «Спартака» досадные осечки в матчах с соперниками, у которых скромные турнирные задачи. А здесь Сергей Игнашевич представил нам крепкую и обученную команду. С характером тренера, который сам не привык сдаваться до последних минут. В концовке матча все это и увидели.
Что касается «Спартака», то он все мог решить еще в первом тайме, когда Бонгонда и Соболев не распорядились парой стопроцентных моментов. Конечно, защитники почему-то расслабились в концовке встречи. Но кто в футболе не ошибается? Тем более что Бонгонда свой второй мяч в «Спартаке» все-таки забил. Я не привык специально выделять кого-то из футболистов, но, похоже, этот шустрый новичок из «Кадиса» пригодится нам для больших дел.
Еще обратил бы внимание на удачные и своевременные замены Абаскаля. Особенно это касается выхода Игнатова, чей проход по флангу и голевой пас Промесу сыграл в итоге решающую роль. Словом, с очередной победой, друзья!
«Спартак» стартовал с двух побед в чемпионате России-2023/24: команда обыграла «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0