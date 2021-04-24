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«Локомотив» перед матчем с «Зенитом» разгромил «Тамбов»

20:55
24 апреля 2021 года. «Мордовия Арена» (Саранск). «Тамбов» — «Локомотив» — 1:3. Федор Смолов забил гол. Фото ФК Локомотив
24 апреля 2021 года. «Мордовия Арена» (Саранск). «Тамбов» — «Локомотив» — 1:3. Федор Смолов забил гол. Фото ФК Локомотив
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«Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Тамбов» со счетом 5:2. Встреча прошла в Саранске на «Мордовия Арене».

В составе железнодорожников отличились Гжегож Крыховяк (дубль), Федор Смолов, Мурило и Мацей Рыбус. У тамбовчан голы забил Азер Алиев и Денис Кайков.

«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд (с учетом Кубка России) и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 6 очков. Команды проведут очную встречу в следующем туре в Санкт-Петербурге. Питерцы в случае победы могут досрочно оформить чемпионство.

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

«Тамбов» — «Локомотив» (Москва) — 2:5 (1:1)

Голы: Крыховяк, 40 (0:1). Алиев, 45+2 (1:1). Смолов, 47 (1:2). Крыховяк, 60 (1:3). Мурило, 74 (1:4). Кайков, 78 (2:4). Рыбус, 80 (2:5).

Нереализованный пенальти: Бавин, 77 (вратарь)

«Тамбов»: Сычев, Васиев, Денисов, Гигашвили (Мартынов, 72), Карапузов, Карп (Терехов, 69), Бавин, Кайков, Кабахидзе (Дроздов, 72), Алиев (Минаев, 69), Архипов (Климов, 79).

«Локомотив»: Коченков, Рыбчинский, Пабло, Мурило, Рыбус, Магкеев (Баринов, 46), Куликов (Игнатьев, 70), Крыховяк (Миранчук, 79), Жемалетдинов, Смолов, Камано (Лисакович, 46).

Предупреждения: Магкеев, 26. Бавин, 49. Архипов, 75.

Судьи: Шадыханов. Елеференко (оба — Москва), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Матюнин (Москва). Стипиди (Краснодар).

24 апреля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

Тамбов — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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