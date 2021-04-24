«Локомотив» перед матчем с «Зенитом» разгромил «Тамбов»
«Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Тамбов» со счетом 5:2. Встреча прошла в Саранске на «Мордовия Арене».
В составе железнодорожников отличились Гжегож Крыховяк (дубль), Федор Смолов, Мурило и Мацей Рыбус. У тамбовчан голы забил Азер Алиев и Денис Кайков.
«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд (с учетом Кубка России) и продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 6 очков. Команды проведут очную встречу в следующем туре в Санкт-Петербурге. Питерцы в случае победы могут досрочно оформить чемпионство.
«Тамбов» занимает последнее, 16-е место.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
«Тамбов» — «Локомотив» (Москва) — 2:5 (1:1)
Голы: Крыховяк, 40 (0:1). Алиев, 45+2 (1:1). Смолов, 47 (1:2). Крыховяк, 60 (1:3). Мурило, 74 (1:4). Кайков, 78 (2:4). Рыбус, 80 (2:5).
Нереализованный пенальти: Бавин, 77 (вратарь)
«Тамбов»: Сычев, Васиев, Денисов, Гигашвили (Мартынов, 72), Карапузов, Карп (Терехов, 69), Бавин, Кайков, Кабахидзе (Дроздов, 72), Алиев (Минаев, 69), Архипов (Климов, 79).
«Локомотив»: Коченков, Рыбчинский, Пабло, Мурило, Рыбус, Магкеев (Баринов, 46), Куликов (Игнатьев, 70), Крыховяк (Миранчук, 79), Жемалетдинов, Смолов, Камано (Лисакович, 46).
Предупреждения: Магкеев, 26. Бавин, 49. Архипов, 75.
Судьи: Шадыханов. Елеференко (оба — Москва), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Матюнин (Москва). Стипиди (Краснодар).
24 апреля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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