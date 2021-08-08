В воскресенье, 8 августа, состоится матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В рамках премьер-лиги в минувшем сезоне команды дважды сыграли вничью — 1:1 и 0:0. В последний раз победитель определялся в июле 2019 года, тогда со счетом 1:0 победу одержала казанская команда. «Ахмат» не обыгрывал соперника с сентября 2017 года.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Рубин» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.