«Рубин» — «Ахмат»: онлайн трансляция матча чемпионата России
В воскресенье, 8 августа, состоится матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В рамках премьер-лиги в минувшем сезоне команды дважды сыграли вничью — 1:1 и 0:0. В последний раз победитель определялся в июле 2019 года, тогда со счетом 1:0 победу одержала казанская команда. «Ахмат» не обыгрывал соперника с сентября 2017 года.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Рубин» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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