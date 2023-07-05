Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:04

«Динамо» анонсировало возвращение Бальбуэна роликом из мультфильма «Малыш и Карлсон»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фабиан Бальбуэна.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» в Telegram-канале анонсировало возвращение в клуб защитника Фабиана Бальбуэна. Ранее о таком варианте сообщал «СЭ».

Пресс-служба бело-голубых опубликовала ролик из мультфильма «Малыш и Карлсон».

«Ждем 6 июля 2023» — говорится в комментарии к видео.

31-летний центральный защитник прошлым летом приостанавливал контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс», однако в бразильском клубе весной потерял место в составе — последний матч провел в апреле.

Год назад отъезд из России игрок сборной Парагвая объяснял семейными обстоятельствами.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Биатлонистка Жюли Симон обвиняется в мошенничестве с банковскими картами
Менеджер команды Федора Емельяненко: «Для белгородских спортивных чиновников нас будто нет»
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Дубль Мозеса принес «Спартаку» ничью в товарищеском матче с «Торпедо»
Селюк заявил, что судьба Конате еще не решилась
Бельгийский журналист оценил сумму трансфера Бонгонда: «Смелый шаг для «Спартака» — заплатить такую цену»
«Факел» объявил о подписании контракта с Федором Кудряшовым
Агент Вендела опроверг новость о том, что он игнорирует «Зенит»: «Общаюсь с Медведевым почти каждый день»
Гаджиев оценил карьерные перспективы Кузяева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк заявил, что судьба Конате еще не решилась
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости