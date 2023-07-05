«Динамо» анонсировало возвращение Бальбуэна роликом из мультфильма «Малыш и Карлсон»
«Динамо» в Telegram-канале анонсировало возвращение в клуб защитника Фабиана Бальбуэна. Ранее о таком варианте сообщал «СЭ».
Пресс-служба бело-голубых опубликовала ролик из мультфильма «Малыш и Карлсон».
«Ждем 6 июля 2023» — говорится в комментарии к видео.
31-летний центральный защитник прошлым летом приостанавливал контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс», однако в бразильском клубе весной потерял место в составе — последний матч провел в апреле.
Год назад отъезд из России игрок сборной Парагвая объяснял семейными обстоятельствами.
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