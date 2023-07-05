Селюк заявил, что судьба Конате еще не решилась
Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, не исключил, что футболист может сменить клуб этим летом.
«Сложно сказать, что будет с Конате в это трансферное окно, еще много времени. Судьба Конате будет решаться этим летом, я не исключаю ничего до закрытия трансферного окна в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.
Также он ответил на вопрос, ведется ли диалог с «Локомотивом» по Конате.
«Это вам лучше спросить у «Ахмата», — добавил агент.
Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард провел 24 матча в чемпионате России, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.
Грозненская команда заняла 5-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23.
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11
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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