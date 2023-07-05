Селюк заявил, что судьба Конате еще не решилась

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, не исключил, что футболист может сменить клуб этим летом.

«Сложно сказать, что будет с Конате в это трансферное окно, еще много времени. Судьба Конате будет решаться этим летом, я не исключаю ничего до закрытия трансферного окна в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Также он ответил на вопрос, ведется ли диалог с «Локомотивом» по Конате.

«Это вам лучше спросить у «Ахмата», — добавил агент.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард провел 24 матча в чемпионате России, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

Грозненская команда заняла 5-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23.