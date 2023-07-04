Бальбуэна возвращается в «Динамо»
Как стало известно «СЭ», Фабиан Бальбуэна в ближайшие дни должен присоединиться к «Динамо», с которым у футболиста продолжает действовать соглашение до июня 2025 года.
31-летний центральный защитник прошлым летом приостанавливал контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс», однако в бразильском клубе весной потерял место в составе — последний матч провел в апреле.
Год назад отъезд из России игрок сборной Парагвая объяснял семейными обстоятельствами. Теперь они, судя по всему, решены.
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
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|0-0
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6
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|0
|0
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|0-0
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7
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8
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9
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10
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|0-0
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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