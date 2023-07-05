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Сегодня, 19:35

Агент защитника «Тоттенхэма» Санчеса не видит политических помех для трансфера в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Давинсон Санчес.
Фото Global Look Press

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхема» Давинсона Санчеса ответил на вопрос «СЭ» о том, могут ли помешать переходу игрока в «Спартак» сложные отношения между Россией и Великобританией, а также политическая ситуация в мире.

«Пока что «Спартак» не отправлял официальное предложение по Санчесу. Посмотрим, насколько будет возможен трансфер, когда клуб обратится к нам. Могу сказать, что Санчес не видит проблемы в том, чтобы играть в России. Поэтому он спокойно может перейти в «Спартак», — сказал Шена «СЭ».

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 колумбиец провел 24 матча за английскую команду и не отличился результативными действиями.

Контракт 27-летнего футболиста со «шпорами» действует до конца июня 2024 года. 3 июля сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет получить за игрока 15 миллионов евро.

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