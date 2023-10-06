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Сегодня, 14:42

Дина Аверина рассказала, что поддерживает ЦСКА

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Российская гимнастка Дина Аверина спрогнозировала счет в матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Мы всегда поддерживаем ЦСКА. Как в футболе, так и в хоккее, потому что мы сами выступали за ЦСКА и у нас папа болеет за эту команду. Мы тоже болеем, переживаем, поддерживаем команду. Про любимых футболистов не будем говорить — у нас вся команда любимая. Вне зависимости от того, кто играет всегда рады поддержать всю команду.

Последний раз на футболе были в Нижнем Новгороде. Там же сходили на хоккей. У ЦСКА пока были только на хоккейных матчах. В прошлый раз «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Сейчас поставлю на то, что ЦСКА выиграет со счетом 2:1», — приводит Metaratings.ru слова Авериной.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дина Аверина
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

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