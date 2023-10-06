Тавареш вернулся в расположение «Спартака»
Защитник «Спартака» Томаш Тавареш, который восстанавливается после травмы, вернулся в расположение клуба, сообщает пресс-служба красно-белых.
22-летний португалец прошел первый период реабилитации и продолжит восстановление в Москве.
В июне этого года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы.
Тавареш перебрался в «Спартак» в январе. Он провел за красно-белых 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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|
3
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|10
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|3
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|18
|
4
|Зенит
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|5
|2
|3
|20-11
|17
|
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|10
|5
|1
|4
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|16
|
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|4
|4
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|
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|10
|4
|4
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|16
|
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|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
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|10
|4
|2
|4
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|
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|3
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|10
|3
|2
|5
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|
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|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
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|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
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|Сочи
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|2
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1
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