Деспотович: «Конфликта со Слуцким не было. Доченьку назову Леонида»

Бывший нападающий «Рубина» рассказал об отношениях с главным тренером казанцев

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович провел прямой эфир в Instagram. Он сказал, что ему не нравилось жить в Казани.

«Негативный город», — сказал серб.

Однако он подчеркнул, что у него не было конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.

«Конфликта со Слуцким не было, скажу честно. Доченьку назову Леонида», — заявил Деспотович.

29-летний футболист и казанский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Ранее «Рубин» отправил Деспотовича в дубль.