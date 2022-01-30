Деспотович: «Конфликта со Слуцким не было. Доченьку назову Леонида»
Бывший нападающий «Рубина» рассказал об отношениях с главным тренером казанцев
Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович провел прямой эфир в Instagram. Он сказал, что ему не нравилось жить в Казани.
«Негативный город», — сказал серб.
Однако он подчеркнул, что у него не было конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.
«Конфликта со Слуцким не было, скажу честно. Доченьку назову Леонида», — заявил Деспотович.
29-летний футболист и казанский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Ранее «Рубин» отправил Деспотовича в дубль.
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|36
|
3
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|1
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|31
|
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|30
|
5
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|8
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|5
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|
6
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|7
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|
7
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|
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|
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|
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|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
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|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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|
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Спартак
|16
|1
|7
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