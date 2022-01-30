Юри Алберто будет выступать за «Зенит» под 9-м номером. До него этот номер носили Бухаров, Рондон и Кокорин

Нападающий Юри Алберто будет выступать за «Зенит» под 9-м номером

Новичок «Зенита» Юри Алберто определился с игровым номером. Он будет выступать за российскую команду под номером 9.

Юри Алберто определился с игровым номером!



Приобрести игровую футболку Юри Алберто можно в клубных магазинах, в том числе на https://t.co/MxzynFan74. — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022

Ранее в интервью игрок заявил, что хочет играть под 9-м номером, так как под таким же номеров выступает его кумир — нападающий Роберт Левандовски.

Начиная с 2000-го под девятым номером за сине-бело-голубых в разное время играли Геннадий Попович, Предраг Ранджелович, Радек Ширл, Фатих Текке, Александр Бухаров, Саломон Рондон и Александр Кокорин.