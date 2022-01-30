В Бельгии сообщили, что нападающий «Антверпена» может перейти в «Химки»

Нападающий бельгийского «Антверпена» может перейти в российские «Химки»

Нападающий «Антверпена» Дидье Ламкель Зе может продолжить карьеру в России. На игрока претендуют «Химки», сообщает Nieuwsblad.

Подмосковный клуб собирается взять его в аренду зимой без обязательного права выкупа. Сам 25-летний камерунец уже выразил желание покинуть команду.

Ламкель — воспитанник французского клуба «Лилль». За «Антверпен» он выступает с 2018 года.

Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.