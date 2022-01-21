«Спасибо за все, «Рубин». Деспотович попрощался с клубом

Нападающий «Рубина» Деспотович намекнул на уход из клуба

Нападающий Джордже Деспотович объявил об уходе из «Рубина» и попрощался с клубом через Instagram.

«Спасибо за все, «Рубин», — написал Деспотович, выложив в сториз свое фото.

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев в ответ на прощание Деспотовича написал: «Все будет топ, брат».

Нападающий Джордже Деспотович попрощался с «Рубином» через Instagram. Фото Instagram

В пресс-службе клуба сообщили, что Деспотович пока будет тренироваться с дублем по решению тренерского штаба.

В сезоне-2021/22 Деспотович провел 8 матчей за «Рубин», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. За казанцев он выступает с 2020 года. На его счету 35 матчей и 15 голов.