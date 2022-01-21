«Бернли» предложил «Зениту» 10 миллионов фунтов за Азмуна

«Бернли» сделал предложение «Зениту» в размере 10 миллионов фунтов за Азмуна

«Бернли» сделал предложение «Зениту» в размере 10 миллионов фунтов за нападающего Сердара Азмуна, сообщает Daily Express.

По информации источника, «Бернли» может приобрести 27-летнего иранца по сниженной цене до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за «Зенит». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость иранца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Ювентуса» и «Лиона».