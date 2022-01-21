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«Бернли» предложил «Зениту» 10 миллионов фунтов за Азмуна

«Бернли» сделал предложение «Зениту» в размере 10 миллионов фунтов за Азмуна
Карен Саркисян
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото ФК «Зенит»

«Бернли» сделал предложение «Зениту» в размере 10 миллионов фунтов за нападающего Сердара Азмуна, сообщает Daily Express.

По информации источника, «Бернли» может приобрести 27-летнего иранца по сниженной цене до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за «Зенит». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость иранца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Ювентуса» и «Лиона».

Источник: https://www.express.co.uk/sport/football/1553631/Transfer-News-Burnley-bid-Sardar-Azmoun-Zenit-Mislav-Orsic-latest
Сердар Азмун
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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