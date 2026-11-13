Двалишвили — после драки с участием Усмана Нурмагомедова: «Я не выдвигал обвинений. Надеюсь, всех освободят»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили прокомментировал свое освобождение из-под стражи в Абу-Даби после массовой драки с участием российского бойца Усмана Нурмагомедова и его команды.

«Хочу сообщить всем, что меня освободили, и я в порядке, здоров и готов продолжать. Хочу поблагодарить всех в Абу-Даби за вашу помощь в разрешении этого вопроса. Я люблю посещать Абу-Даби и рад, что меня здесь принимают.

Очень надеюсь, что они освободят всех — я не стал выдвигать никаких обвинений. Желаю мира и всего наилучшего всем. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку», — написал Двалишвили в соцсети X.

Ранее грузинский спортсмен обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. Инцидент произошел 11 ноября в одном из отелей Абу-Даби, когда Двалишвили давал интервью для промоушена Real American Freestyle (RAF). Нурмагомедов подошел к бывшему чемпиону UFC и ударил его по лицу, после чего началась массовая драка. Позднее Двалишвили опубликовал видео, на котором показал окровавленное лицо.

После конфликта полиция задержала нескольких участников драки. 13 ноября судебный департамент Абу-Даби сообщил, что восемь фигурантов дела приговорены к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам. Еще двое получили штрафы без лишения свободы.

В тот же день стало известно, что Двалишвили и его соотечественник Саба Лазишвили освобождены из-под стражи.