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Умара Нурмагомедова заменили после скандальной драки в Абу-Даби. Вместо него выступит друг Двалишвили

Максим Клементьев
Умар Нурмагомедов.
Фото Getty Images
Организаторы RAF изменили состав участников за день до турнира.

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов не выступит на турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF), который состоится 14 ноября в Абу-Даби. Вместо него на схватку с американцем Юрайей Фейбером выйдет грузинский спортсмен Саба Лазишвили. Примечательно, что новый участник является другом Мераба Двалишвили и вместе с ним пострадал в массовой драке с окружением Нурмагомедовых 11 ноября.

Что известно об арестах?

Изначально Умар Нурмагомедов должен был дебютировать в RAF в схватке с 47-летним ветераном UFC Юрайей Фейбером. На турнир в Абу-Даби он прибыл вместе со своим братом Усманом.

Вечером 11 ноября, за три дня до боя, в холле отеля Yas Hilton у них случился конфликт с Двалишвили. Мераб давал интервью представителям RAF, когда к нему подошел Усман в сопровождении нескольких человек.

Скриншот драки Мераба Двалишвили и&nbsp;Усмана Нурмагомедова. Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

На распространившейся видеозаписи видно, как россиянин обращается к грузинскому бойцу, а затем дает ему пощечину. После этого начинается массовая драка.

Мераб позднее показал окровавленное лицо и заявил, что его и спарринг-партнера Сабу Лазишвили избивали несколько человек, в том числе когда они находились на полу. Грузин обвинил представителей команды Нурмагомедовых в нападении.

12 ноября полиция Абу-Даби сообщила о задержании десяти человек — арестованы восемь участников потасовки и два человека, снимавшие происходившее на видео. Материалы передали в прокуратуру.

Уже 13 ноября появились данные о решении суда. Шесть фигурантов получили по шесть месяцев лишения свободы, штрафы в размере 300 тысяч дирхамов и предписание о депортации после отбытия наказания. Было понятно, что Усман точно находился в эпицентре событий и оказался за решеткой. Судьба Умара оставалась под вопросом: на видео он не попал.

Однако теперь RAF объявила, что в бою россиянин участия не примет. При этом официальная причина снятия Нурмагомедова не уточняется. Любопытно, что на замену ему подписали того самого Лазишвили.

Дана Уайт.
Фото Getty Images

Реакция Даны Уайта

На массовую драку отреагировал глава UFC Дэйна Уайт. На пресс-конференции он резко раскритиковал поведение спортсменов.

«Ну и кучка идиотов. Это полнейший абсурд и глупость, и теперь они все в тюрьме. Это совсем не то место, где стоит заниматься всякими глупостями», — цитирует Уайта MMA Fighting.

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Журналисты также поинтересовались, повлияет ли скандал на перспективы перехода Усмана Нурмагомедова в UFC. Ранее сообщалось, что российский боец может сменить промоушен после завершения сотрудничества с PFL.

«У него по-прежнему действующий контракт. Мы сейчас с ним не ведем никаких переговоров», — ответил Уайт.

Мераб Двалишвили.
Фото Getty Images

Конфликт Двалишвили с Гаджимагомедовым

Впрочем, история вражды между Двалишвили и командой Нурмагомедовых началась задолго до происшествия в Абу-Даби.

В январе 2025 года грузинский боец победил Умара единогласным решением судей на UFC 311 и защитил чемпионский титул в легчайшем весе. После этого спортсмены неоднократно обменивались резкими высказываниями.

Очередное обострение произошло в июле 2026 года на турнире RAF в Тбилиси. Во время пресс-конференции Двалишвили спросили о возможной борцовской схватке с Умаром. Мераб ответил, что готов встретиться с любым соперником, кроме Нурмагомедова, которого назвал «испорченным ребенком».

После мероприятия к грузину подошел российский борец, бронзовый призер чемпионата мира Ахмед Гаджимагомедов. Он решил выяснить, почему Двалишвили позволяет себе подобные высказывания в адрес его друга. Разговор быстро перерос в конфликт, во время которого Мераб дал россиянину пощечину.

Усман Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Похоже, из-за избиения Мераба команда Хабиба потеряла уважение на Западе. Все фаны против них

Сам Двалишвили позднее представил другую версию произошедшего. По словам грузина, Гаджимагомедов схватил его за шею и начал громко предъявлять претензии на русском языке, который Мераб плохо понимает. Боец признал, что ударил соперника, однако заявил, что не жалеет о своем поступке.

«С того дня я искал возможности увидеться и спросить с Мераба за его слова, но мои братья опередили меня и сделали то, что сделал бы любой мужчина за оскорбление семьи. Я понимаю, он уже давно не грузин, ему чужды мужские принципы и традиции народов Кавказа, но грузины, живущие на Кавказе, прекрасно знают это», — написал сам Гаджимагомедов в соцсетях после новостей о драке в ОАЭ.

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Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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