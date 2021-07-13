Вдова футболиста «Локомотива» госпитализирована с маленьким сыном в тяжелом состоянии
18:25
Анна Самохвалова, вдова бывшего футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, скончавшегося в апреле 2020 года, была госпитализирована с 3-летним сыном Артемом в тяжелом состоянии.
«Сегодня Теме резко стало хуже, сейчас он в тяжелом состоянии, нас двоих госпитализируют. Простите, но больше не в состоянии пока что ни с кем общаться...» — написала 24-летняя девушка в сторис Instagram.
Иннокентий Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.
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