Светлана Журова: «Болельщики, которые любят футбол, уже минимум два раза оформляли Fan ID»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала корреспонденту «СЭ» решение фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды в связи с законом Fan ID.

«В законе прямого отсыла на то, что в чемпионате России будет введен Fan ID, не было. Понятно, что нужно вести переговоры, высказывать свою позицию. Но может быть такое, что фанаты реально поторопились и вводить никто ничего не собирался. А сейчас будет выглядеть, что Fan ID не ввели из-за бойкота. Все говорят только про футбол, но может быть такое, что его введут и на другие соревнования. Мы даем понять мировому сообществу, что у нас есть законодательство под определенные соревнования. Во время пандемии могут перенести соревнования в любые страны, и у кого законодательство под это готово, те страны имеют преимущество», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова не считает бойкот посещения спортивных мероприятий лучшим вариантом.

«Бойкот — не самый лучший вариант. Они поторопились. Я не знаю, как болельщики будут себя вести дальше. Самое удивительное, что Fan ID существует для иностранцев. Они не боятся отдавать свои данные. Думаю, что болельщики, которые очень любят футбол, получали Fan ID уже минимум два раза. Я уверена, что процедура оформления паспорта болельщика будет совершенна простая. Все данные у многих давно есть на «Госуслугах». Я тоже сомневаюсь, что есть люди, которые хотят ходить на футбол и не имеют там аккаунта», — добавила Журова.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».