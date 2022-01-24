В Госдуме уверены, что фанаты «Спартака» ничего не добьются заявлением о бойкоте из-за Fan ID

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление фанатских объединений «Спартака» о бойкоте матчей команды до полной отмены закона о Fan ID.

«Странное заявление, непонятное. Если фанаты действительно любят свой клуб и уважают российские законы, это просто странное решение. Для любого гражданина это просто формальные вещи, к которым привыкнуть очень быстро и легко. Нужно просто потратить 5 минут своего драгоценного времени на регистрацию на портале госуслуг. Мне кажется, это не стоит того, чтобы делать такие серьезные заявления. Уверен, они ничего не добьются таким демаршем, потому что правительство выходило с этим законопроектом с целью обеспечения безопасности на спортивных объектах. Мне обидны такие вещи. Я считал, что футбольные болельщики с пониманием отнесутся к той ситуации, которая сейчас складывается в мире. Надо быть внимательными и законопослушными гражданами. Поддержка клубу нужна. Мне кажется, спартаковские фанаты должны поддерживать свой клуб», — сказал Свищев «СЭ».

24 января фанатские объединения «Спартака» выступили с заявлением по поводу бойкота матчей команды Тинькофф РПЛ, БЕТСИТИ Кубка России и еврокубков до отмены закона о внедрении Fan ID.

«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.