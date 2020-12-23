Игорь Лебедев: «Семина надо вернуть в «Локомотив». Всех достижений клуб добился при нем»

Депутат Госдумы и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев заявил о необходимости возвращения Юрия Семина.

«Семина надо вернуть в «Локомотив» хотя бы в совет директоров, — заявил Лебедев «СЭ». — «Локомотив» — это Семин. Все, чего клуб добился в своей жизни, кубки, награды, титулы — все было при Семине. Только дважды «Локомотив» брал трофей без Юрия Палыча — один Кубок России с Бышовцем и один с Черевченко. Нельзя так выкидывать на улицу людей с таким положительным бэкграундом. Семина надо вернуть в руководящие органы «Локомотива», которые принимают решения по трансферам, по политике клуба».

(Константин Колмаков)