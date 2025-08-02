ДСИ РФС: арбитр Сухой верно изменил решение и назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС признал правильным назначение арбитром Алексеем Сухим пенальти в матче «Рубин» — «Зенит» во 2-м туре РПЛ.

Матч проходит 27 июля и завершился вничью — 2:2.

На 10-й минуте матча Сухой после ВАР-вмешательства и проверки момента на мониторе у поля объявил о наказании защитника «Рубина» Алексея Грицаенко пенальти за игру рукой. В том моменте казанский защитник совершил фол по неосторожности: он вместе с Максимом Глушенковым вбежал в свою штрафную площадь, оказался спиной к мячу и сыграл в него левой рукой, прервав таким образом передачу.

11-метровый реализовал форвард «Зенита» Андрей Мостовой.

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