«Ростов» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

«Ростов» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ. Игра начнется в 18.30 мск.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Прохин, Вахания, Лангович, Кучаев, Жбанов, Щетинин, Комаров, Мохеби, Голенков.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Солдатенков, Божин, Сутормин, Бабкин, Баньяц, Марин, Рахманович, Раков.