«Ростов» — «Крылья Советов»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Ростов» и «Крылья Советов» сыграют в 3-м туре РПЛ 2 августа

«Ростов» и «Крылья Советов» проведут матч в 3-м туре чемпионата России в субботу, 2 августа. Игра на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 18:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Трансляция матча РПЛ в прямом эфире пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 17.55 мск, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Крылья Советов» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Ростовчане на старте РПЛ-2025/26 уступили московскому «Зениту» (1:2) и «Динамо» (0:1). Самарцы начали в чемпионате России с ничьи с «Акроном» (1:1) и победы над «Пари НН» (2:0).