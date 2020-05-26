Денис Глушаков: «Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фото в Instagram.
— Фото еще из 90-х, — написал Глушаков. — Сколько лет прошло, а мало что меняется — футбол 24/7. Раньше тоже люто рубились. ФИФА 98, легендарная.
Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол на поле. Но главное — здоровье людей, чтобы без риска и для болельщиков на стадионах.
Фото еще из 90-х. Сколько лет прошло, а мало что меняется — футбол 24/7 ? Раньше тоже люто рубились. ФИФА 98, легендарная. Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальныи? футбол на поле. Но главное — здоровье людеи?, чтобы без риска и для болельщиков на стадионах ??? #карантин #глушаков #рпл #футбол #россия #covid19#архив#ретро #sony #sonyplaystation