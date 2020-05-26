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Денис Глушаков: «Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол»

21:45
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал фото в Instagram.

— Фото еще из 90-х, — написал Глушаков. — Сколько лет прошло, а мало что меняется — футбол 24/7. Раньше тоже люто рубились. ФИФА 98, легендарная.

Засиделись уже за приставками, когда-то будет и реальный футбол на поле. Но главное — здоровье людей, чтобы без риска и для болельщиков на стадионах.

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