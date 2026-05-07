Глушаков: «В ЦСКА нет баланса между футболистам. Баринов не в своей тарелке, растворяется Кисляк»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» высказался о результатах ЦСКА во второй половине сезона.

— ЦСКА пошел на смену тренера накануне дерби. Насколько это правильный шаг перед матчем? Это влияет на игроков?

— Психологически — да, но важно, какой тренер. При всем уважении к Игдисамову, который долгие годы в клубе... Но пришел бы, например, Газзаев, который авторитет для ЦСКА, повлияло бы иначе. Самое важное — на поле все решают футболисты. У армейцев много травмированных, даже Игорь Акинфеев не играет. И эта нестабильность состава — ключевая проблема.

Наложилось одно на другое. Никто не думал, что ЦСКА после яркой осени будет таким. Тем более зимой провели закупку. Баринов — усиление, но в дерби я не понимал, где он играет. В «Локомотиве» он был «шестеркой» и «восьмеркой». В ЦСКА у него вагон желания, бегает по всему полю, а эффективности нет, он не в своей тарелке. На этом фоне растворяется и Кисляк. Нет баланса между футболистами.

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