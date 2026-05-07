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7 мая, 19:00

Глушаков: «В ЦСКА нет баланса между футболистам. Баринов не в своей тарелке, растворяется Кисляк»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» высказался о результатах ЦСКА во второй половине сезона.

— ЦСКА пошел на смену тренера накануне дерби. Насколько это правильный шаг перед матчем? Это влияет на игроков?

— Психологически — да, но важно, какой тренер. При всем уважении к Игдисамову, который долгие годы в клубе... Но пришел бы, например, Газзаев, который авторитет для ЦСКА, повлияло бы иначе. Самое важное — на поле все решают футболисты. У армейцев много травмированных, даже Игорь Акинфеев не играет. И эта нестабильность состава — ключевая проблема.

Наложилось одно на другое. Никто не думал, что ЦСКА после яркой осени будет таким. Тем более зимой провели закупку. Баринов — усиление, но в дерби я не понимал, где он играет. В «Локомотиве» он был «шестеркой» и «восьмеркой». В ЦСКА у него вагон желания, бегает по всему полю, а эффективности нет, он не в своей тарелке. На этом фоне растворяется и Кисляк. Нет баланса между футболистами.

Максим Глушенков прокомментировал победу &laquo;Спартака&raquo; над ЦСКА (1:0) в&nbsp;кубковом дерби.«Пушки страшной у Литвинова не было, хотя и рядом. Нужно еще поработать!» Интервью Глушакова

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Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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