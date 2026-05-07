Глушаков: «При Станковиче в «Спартаке» были нервы, теперь команда успокоилась»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» оценил влияние главного тренера Хуана Карлоса Карседо на команду.

— Какое впечатление производит «Спартак» при Хуане Карлосе Карседо?

— Пока сложно увидеть разницу с тем, что было при Станковиче. Нужно закончить сезон, пройти сборы, укомплектовать команду, тогда будем оценивать. Не стоит говорить, что все сделал Карседо. Да, где-то раскрепостил психологически, но нет вау-эффекта. Нужно время.

— Зимой же «Спартак» прошел сборы с Карседо.

— Ждем стабильности. Посмотрите на «Крылья Советов» — они тоже то выигрывают, то проигрывают. Нужен трофей, чтобы хвалить.

Повторюсь, «Спартак» успокоился и раскрепостился. При Станковиче были нервы, это передавалось команде. Видно, что сейчас есть уверенность в своих силах.

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