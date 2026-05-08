Семь клубов Премьер-лиги получили от РФС лицензии УЕФА, четыре клуба ФНЛ — для выступления в РПЛ
Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию рассмотрела заявки клубов РПЛ и Первой лиги для возможного участия в соревнованиях УЕФА и РПЛ в сезоне-2026/2027, сообщает пресс-служба организации.
Лицензии РФС I и УЕФА получили «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Москва), «Локомотив» и «Балтика».
«Ростов», «Крылья Советов», «Акрон», «Динамо» (Махачкала), «Рубин», «Ахмат», «Оренбург», «Пари НН», «Сочи» получили лицензии РФС I. Также такое лицензирование прошли четыре лидера Первой лиги: «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор».
Костромскому «Спартаку» и «Челябинску» было отказано в получении лицензии из-за отсутствия стадиона высшей или первой категории.
Источник: РФС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
Новости