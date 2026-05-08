Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

8 мая, 11:19

Семь клубов Премьер-лиги получили от РФС лицензии УЕФА, четыре клуба ФНЛ — для выступления в РПЛ

Павел Лопатко

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию рассмотрела заявки клубов РПЛ и Первой лиги для возможного участия в соревнованиях УЕФА и РПЛ в сезоне-2026/2027, сообщает пресс-служба организации.

Лицензии РФС I и УЕФА получили «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Москва), «Локомотив» и «Балтика».

«Ростов», «Крылья Советов», «Акрон», «Динамо» (Махачкала), «Рубин», «Ахмат», «Оренбург», «Пари НН», «Сочи» получили лицензии РФС I. Также такое лицензирование прошли четыре лидера Первой лиги: «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор».

Костромскому «Спартаку» и «Челябинску» было отказано в получении лицензии из-за отсутствия стадиона высшей или первой категории.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; (Кострома) и &laquo;Челябинска&raquo;.Конкурс в ФНЛ: четыре претендента на четыре места. Концовка сезона снова превращается в фарс

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Первая лига
РПЛ
РФС
Читайте также
Большой хоккей возвращается. Главное о предсезонных турнирах КХЛ
США не передавали РФ предложения Зеленского по завершению конфликта
Завод в Орске остановил работу после атаки беспилотников ВСУ
Валиева vs Трусова — главная дуэль нового сезона. Чья «Одиссея» окажется мощнее?
Угальде вынудил ошибиться Агкацева, «быки» ответили бильярдными ударами Оласы и Батчи. Что случилось в матче «Спартак» - «Краснодар»
Армия России освободила населенный пункт Петровка в ДНР
Популярное видео
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Динамо» — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
ЭСК раздельным решением признала верным удаление Садулаева в матче «Ахмат» — «Динамо» Махачкала
Сергеев заявил, что тренировка с детьми помогла забить гол «Краснодару»
«Должны были побеждать в игре с «Динамо», причем с преимуществом в один-два мяча». Мусаев — перед «Оренбургом»
Сергеев о «Динамо»: «Готов играть столько минут, сколько мне предоставят тренеры»
Иван Сергеев: «Если бы «Зенит» меня не поздравил, я бы не сильно расстроился»
Нападающий «Динамо» Сергеев о победе над «Краснодаром»: «Хотели вернуть должок»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глушаков: «В ЦСКА нет баланса между футболистам. Баринов не в своей тарелке, растворяется Кисляк»

Семак признан лучшим тренером апреля в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости