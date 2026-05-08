Семь клубов Премьер-лиги получили от РФС лицензии УЕФА, четыре клуба ФНЛ — для выступления в РПЛ

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию рассмотрела заявки клубов РПЛ и Первой лиги для возможного участия в соревнованиях УЕФА и РПЛ в сезоне-2026/2027, сообщает пресс-служба организации.

Лицензии РФС I и УЕФА получили «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Москва), «Локомотив» и «Балтика».

«Ростов», «Крылья Советов», «Акрон», «Динамо» (Махачкала), «Рубин», «Ахмат», «Оренбург», «Пари НН», «Сочи» получили лицензии РФС I. Также такое лицензирование прошли четыре лидера Первой лиги: «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор».

Костромскому «Спартаку» и «Челябинску» было отказано в получении лицензии из-за отсутствия стадиона высшей или первой категории.

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