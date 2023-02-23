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Бояринцев: «Прилетать в Москву со сборов за два дня до матча вполне нормально»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о подготовке команд к сезону в зарубежных странах на фоне игры между красно-белыми и «Локомотивом» в FONBET Кубке России (1:0).

«Конечно, лучше готовиться заранее, хотя бы за неделю, но ведь есть проблемы — качества домашних полей. Если бы «Локомотив» каждый день тренировался в течение недели на домашней арене, чтобы к ней привыкнуть, то качество газона было бы еще хуже. Конечно, условия были не самые лучшие вчера, но команды все равно показали хороший футбол при такой погоде и качестве поля.

Прилетать в Москву со сборов за два дня до матча вполне нормально, ничего страшного в этом нет. Не вижу никаких проблем. Помню, как мы играли на искусственном поле в «Лужниках», а потом отправлялись на выезд на матч еврокубков, затем вновь был матч в «Лужниках», а потом при минус двадцати приходилось играть в условном Новосибирске в Кубке России», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

«Спартак» проводил третий сбор в Турции и вернулся в Москву 19 февраля. Железнодорожники тренировались в ОАЭ и завершили подготовку к сезону 20 февраля.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-priletat-v-moskvu-so-sborov-za-dva-dnya-do-matcha-vpolne-normal-no/
Денис Бояринцев
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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