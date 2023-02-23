Бояринцев: «Прилетать в Москву со сборов за два дня до матча вполне нормально»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о подготовке команд к сезону в зарубежных странах на фоне игры между красно-белыми и «Локомотивом» в FONBET Кубке России (1:0).

«Конечно, лучше готовиться заранее, хотя бы за неделю, но ведь есть проблемы — качества домашних полей. Если бы «Локомотив» каждый день тренировался в течение недели на домашней арене, чтобы к ней привыкнуть, то качество газона было бы еще хуже. Конечно, условия были не самые лучшие вчера, но команды все равно показали хороший футбол при такой погоде и качестве поля.

Прилетать в Москву со сборов за два дня до матча вполне нормально, ничего страшного в этом нет. Не вижу никаких проблем. Помню, как мы играли на искусственном поле в «Лужниках», а потом отправлялись на выезд на матч еврокубков, затем вновь был матч в «Лужниках», а потом при минус двадцати приходилось играть в условном Новосибирске в Кубке России», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

«Спартак» проводил третий сбор в Турции и вернулся в Москву 19 февраля. Железнодорожники тренировались в ОАЭ и завершили подготовку к сезону 20 февраля.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.