Деменко считает, что «Краснодар» удержит первое место до зимней паузы

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящих матчей «быков».

«С одной стороны у «Зенита» проще календарь, но с другой — любая команда сейчас может дать бой. «Краснодар» — фаворит в воскресном матче, но «Урал» — серьезная команда. В 16-м туре не будет изменений в таблице», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Также он предположил, удержит ли «Краснодар» первое место до зимнего перерыва.

«Да, но в футболе может произойти все что угодно. Матч может складываться удачно для «Краснодара», но потом где-то ничья — и будет нервозность у команды. Пока «Краснодар» в хорошей форме», — добавил специалист.

В оставшихся трех турах до зимней паузы «Краснодар» встретится с «Уралом», «Оренбургом» и ЦСКА. На данный момент «быки» с 32 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 балла.