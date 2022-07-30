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Сегодня, 15:07

Деменко назвал фаворита матча «Зенит» — «Локомотив»

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Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Локомотива» в рамках 3-го тура РПЛ.

«Фаворитом, думаю, является «Зенит». Разумеется, что «Локомотив» будет стараться отобрать очки, но питерцы на данный момент выглядят гораздо лучше москвичей.

Что нужно сделать «Локомотиву», чтобы сыграть хотя бы вничью? Максимально играть от обороны и искать шансы в контратаках. Если «Зенит» забьет первым, то у «Локо» практически не будет шансов. Но вот если первым забьет «Локо», то нас ждет очень интересный поединок», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля в 17:30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-esli-segodnya-zenit-zab-et-pervy-m-to-u-lokomotiva-prakticheski-ne-budet-shansov/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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