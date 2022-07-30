«Зенит» — «Локомотив»: во сколько начало трансляции центрального матча тура

В субботу, 30 июля, состоится матч 3-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит» однажды обыграл «Локо» со счетом 3:1, а вторая игра чемпионата завершилась вничью 1:1. Железнодорожники не побеждали петербургский клуб с сентября 2019 года.

В нынешнем сезоне в первых двух турах «Локо» набрал всего два очка, а «Зенит» — четыре.

Следить за матчем «Зенит» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru.