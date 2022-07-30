Цорн — о возможном уходе Изидора: «Не хотим передерживать игроков. Разговаривали об этом зимой»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего Вильсона Изидора о том, что текущий сезон может стать для него последним в команде железнодорожников.

«Такой разговор с Вильсоном состоялся еще зимой, когда он приходил в клуб. Мы не хотим передерживать игроков. Часть нашей философии, давать игровое время молодым игрокам и при наличии выгодного предложения для клуба давать им шанс сделать следующий шаг в их карьере», — сказал Цорн «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, на его счету 8 голов и 2 результативных передачи в 14 матчах за московскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего французского футболиста в 6 миллионов евро.