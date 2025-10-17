Дегтярев: «Ужесточение лимита коснется лишь четырех команд РПЛ. Остальные и так вписываются в новые рамки»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал план по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

«В Российской премьер-лиге задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается — с 70 до 60 процентов. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо.

При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула «10+5» коснется лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров», — цитирует Дегтярева «Коммерсант».

Ранее Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле». Сейчас клубы российского высшего дивизиона могут включать в заявку 13 иностранцев и выпускать 8 одновременно на поле.