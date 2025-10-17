Черчесов: «За результат в «Ахмате» отвечаю с первого дня. Есть счастливые специалисты, которым дадут три года?»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» объяснил, почему не отмеряет для себя сроки на строительство команды.

— Многие говорят, что тренеру нужно три года, чтобы построить команду. Вы с этим согласны?

— Есть еще такие счастливые специалисты, которым столько дадут? Покажите мне такой клуб. Если бы мы со штабом пришли и сказали про три года, то не проработали бы и три дня... Главное, считаю, — понимать, куда ты идешь. Я-то в Грозный возвращался — город знаю, людей. Недавно, кстати, открыли новую дорогу в аэропорт. Мы с помощником, венгром Чабой Мате, прилетели — только начинали стройку. Через полтора месяца едем — проспект уже готов! Он удивился: «Как в сказке». И сейчас везде работа идет. Надо отдать должное Рамзану Ахматовичу — темпы сумасшедшие. И я себе тоже по три года не отмеряю, чтобы сделать команду.

— Хорошо, тогда чуть иначе зайду. Когда можно будет сказать, что команда приняла ваши требования и вы готовы отвечать за результат?

— За результат всегда отвечаю с первого дня. Раз ты заключил контракт, значит, уже несешь ответственность. Не бывает так: сначала разберусь, потом начну отвечать. Если не задал все вопросы до подписания договора, потом уже поздно. Причем это действует с обеих сторон: и руководителей клуба, и тренера. Всегда отношусь к этому очень серьезно и скрупулезно. Подмахнуть бумагу не проблема, но нужно понимать, на что идешь. Деньги — это одно, однако за цифрами важно не упустить цель и возможность к ней прийти, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.