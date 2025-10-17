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17 октября 2025, 10:50

Черчесов: «За результат в «Ахмате» отвечаю с первого дня. Есть счастливые специалисты, которым дадут три года?»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» объяснил, почему не отмеряет для себя сроки на строительство команды.

— Многие говорят, что тренеру нужно три года, чтобы построить команду. Вы с этим согласны?

— Есть еще такие счастливые специалисты, которым столько дадут? Покажите мне такой клуб. Если бы мы со штабом пришли и сказали про три года, то не проработали бы и три дня... Главное, считаю, — понимать, куда ты идешь. Я-то в Грозный возвращался — город знаю, людей. Недавно, кстати, открыли новую дорогу в аэропорт. Мы с помощником, венгром Чабой Мате, прилетели — только начинали стройку. Через полтора месяца едем — проспект уже готов! Он удивился: «Как в сказке». И сейчас везде работа идет. Надо отдать должное Рамзану Ахматовичу — темпы сумасшедшие. И я себе тоже по три года не отмеряю, чтобы сделать команду.

— Хорошо, тогда чуть иначе зайду. Когда можно будет сказать, что команда приняла ваши требования и вы готовы отвечать за результат?

— За результат всегда отвечаю с первого дня. Раз ты заключил контракт, значит, уже несешь ответственность. Не бывает так: сначала разберусь, потом начну отвечать. Если не задал все вопросы до подписания договора, потом уже поздно. Причем это действует с обеих сторон: и руководителей клуба, и тренера. Всегда отношусь к этому очень серьезно и скрупулезно. Подмахнуть бумагу не проблема, но нужно понимать, на что идешь. Деньги — это одно, однако за цифрами важно не упустить цель и возможность к ней прийти, — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.

После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.

Станислав Черчесов.«Не видел ни одного агента, который всегда говорил бы только правду». Большое эксклюзивное интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите
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Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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