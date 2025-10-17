Черчесов: «За результат в «Ахмате» отвечаю с первого дня. Есть счастливые специалисты, которым дадут три года?»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» объяснил, почему не отмеряет для себя сроки на строительство команды.
— Многие говорят, что тренеру нужно три года, чтобы построить команду. Вы с этим согласны?
— Есть еще такие счастливые специалисты, которым столько дадут? Покажите мне такой клуб. Если бы мы со штабом пришли и сказали про три года, то не проработали бы и три дня... Главное, считаю, — понимать, куда ты идешь. Я-то в Грозный возвращался — город знаю, людей. Недавно, кстати, открыли новую дорогу в аэропорт. Мы с помощником, венгром Чабой Мате, прилетели — только начинали стройку. Через полтора месяца едем — проспект уже готов! Он удивился: «Как в сказке». И сейчас везде работа идет. Надо отдать должное Рамзану Ахматовичу — темпы сумасшедшие. И я себе тоже по три года не отмеряю, чтобы сделать команду.
— Хорошо, тогда чуть иначе зайду. Когда можно будет сказать, что команда приняла ваши требования и вы готовы отвечать за результат?
— За результат всегда отвечаю с первого дня. Раз ты заключил контракт, значит, уже несешь ответственность. Не бывает так: сначала разберусь, потом начну отвечать. Если не задал все вопросы до подписания договора, потом уже поздно. Причем это действует с обеих сторон: и руководителей клуба, и тренера. Всегда отношусь к этому очень серьезно и скрупулезно. Подмахнуть бумагу не проблема, но нужно понимать, на что идешь. Деньги — это одно, однако за цифрами важно не упустить цель и возможность к ней прийти, — сказал Черчесов «СЭ».
Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. В 12 матчах под его руководством грозненцы одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и уступили в 4 встречах.
После 11 туров команда с 15 очками занимает девятое место в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0