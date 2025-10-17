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17 октября 2025, 10:25

Дегтярев: «Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 миллиардов рублей»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев объяснил недовольство тратами клубов РПЛ на приобретение легионеров.

«Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска.

То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени. При этом у ряда богатейших клубов основными спонсорами выступают госкомпании. Возникает закономерный вопрос: чьи интересы должно поддерживать государство — российских футболистов или трансферного рынка?» — цитирует Дегтярева «Коммерсант».

Ранее Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле». Сейчас клубы российского высшего дивизиона могут включать в заявку 13 иностранцев и выпускать 8 одновременно на поле.

Источник: «Коммерсант»
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Футбол
РПЛ
Михаил Дегтярев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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