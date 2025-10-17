Дегтярев: «Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 миллиардов рублей»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев объяснил недовольство тратами клубов РПЛ на приобретение легионеров.

«Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 миллиардов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска.

То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени. При этом у ряда богатейших клубов основными спонсорами выступают госкомпании. Возникает закономерный вопрос: чьи интересы должно поддерживать государство — российских футболистов или трансферного рынка?» — цитирует Дегтярева «Коммерсант».

Ранее Дегтярев сообщал, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле». Сейчас клубы российского высшего дивизиона могут включать в заявку 13 иностранцев и выпускать 8 одновременно на поле.