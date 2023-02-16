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Сегодня, 13:51

Давидян заявил, что хочет посмотреть на связку Дзюбы и Игнатьева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян поделился мнением о перспективах связки нападающих «Локомотива» Иван Игнатьев — Артем Дзюба.

«Сможет ли Игнатьев побороться за место в основе? Все зависит от того, в какой футбол сейчас будет играть «Локомотив» при Галактионове. С двумя такими нападающими в обойме игра в атаке может стать более разнообразной. Дзюба и Игнатьев — разные футболисты по стилю игры, поэтому тут все зависит от решения главного тренера «Локомотива». Дзюба играл в паре с Азмуном — и это было неплохо. Имея таких двух нападающих, можно сделать сильную атаку. Мне как тренеру очень хотелось бы посмотреть на эту связку. Дзюба умеет цепляться за мячи и выигрывать единоборства, а Иван, по-моему мнению, сейчас лучший в лиге по открываниям за спину, потому что он обладает очень хорошей дистанционной скоростью», — приводит слова Давидяна Metaratings.ru.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/davidyan-khochetsya-posmotret-na-svyazku-dzyuby-i-ignateva-ivan-luchshii-v-rpl-po-otkryvaniyam-za-spinu-228337/
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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