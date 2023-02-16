Давидян заявил, что Уткин психологически готов к игре в Европе

Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян поделился мнением о возможном переходе полузащитника Даниила Уткина в один из европейских клубов.

«Пора уезжать или нет, решать только Дане. Я принимал участие в воспитании Уткина и Игнатьева, потому что они играли в одной команде. Однозначно Даниил сильный футболист и лидер в РПЛ. Можно только посмотреть, что он делает на поле и как исполняет стандарты. Психологически он готов для игры в Европе, это сто процентов. А есть у него желание уехать или нет, это может сказать только он сам. Я думаю, что ему больше всего подходят французский и турецкий чемпионаты. Потому что там более креативный футбол, Даниил может себя там проявить. У Уткина нестандартное мышление, хорошее исполнительское мастерство, есть лидерские качества, он может повести за собой команду. Поэтому я думаю, что эти чемпионаты наиболее подходящие для него. Но он сейчас находится в «Ростове», играет там. И я не считаю, что наша лига хуже турецкой», — приводит слова Давидяна Metaratings.ru.

В первой части сезона Уткин провел за «Ростов» 22 матча, в которых забил три гола и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 7 миллионов евро.