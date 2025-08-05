В «Пари НН» заявили о высоком доверии к Шпилевскому: «Вокруг клуба нет альтернативных движений»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне доверия к главному тренеру команды Алексею Шпилевскому.

«Уровень доверия — высокий. Команда сплачивается вокруг Алексея, он замечательный тренер. Вокруг клуба нет никаких альтернативных движений. Все работают на тренера», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 3 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 0 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

