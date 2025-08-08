ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение арбитра Евгения Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург» (3:2) в 3-м туре РПЛ.

«Оренбург» попросил разобрать момент с перебитым пенальти в свои ворота на 20-й минуте.

«Игрок «Оренбурга» Ираклий Квеквескири входит в пределы штрафной площади до удара с 11-метровой отметки. Квеквескири первым играет в мяч после отскока от перекладины, тем самым вмешиваясь в игру и оказывая влияние на Максима Петрова №73, который в момент удара располагался в правильной позиции.

Данные действия игрока являются нарушением процедуры пробития пенальти.

В ходе проверки ВАР обнаружил явные доказательства нарушения правил. Согласно правилам игры и протоколу ВАР, в подобной ситуации ВАР принимает фактическое решение о повторном пробитии пенальти», — говорится на сайте РФС.

