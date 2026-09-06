«Динамо» — «Спартак»: ориентировочные составы на матч РПЛ

«Динамо» и «Спартак» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 6 сентября. Московское дерби пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 18:30. ВТБ Арена (Москва)

Ориентировочный состав «Динамо»

Расулов — Касерес, Осипенко, Дэвид Рикардо, Рубенс — Глебов, Бителло, Миранчук — Гладышев, Сергеев, Артур Гомес.

Вратарь Андрей Лунев продолжает восстановление после травмы. Константин Тюкавин уже вернулся в заявку «Динамо».

Ориентировочный состав «Спартака»

Максименко — Зобнин, Джику, Ву — Жедсон Фернандеш, Умяров, Пруцев, Маркиньос — Солари, Даку, Угальде.

Из-за повреждений у «Спартака» недоступны Руслан Литвинов и Даниил Зорин. Литвинов получил повреждение внутренней боковой связки колена и выбыл примерно на месяц. Участие Эсекьеля Барко остается под вопросом: аргентинец пропустил последние матчи из-за болезни и проходил лечение.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями игры «Динамо» — «Спартак» можно в матч-центре «СЭ».

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