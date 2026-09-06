«Динамо» реализовало все билеты на дерби со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» реализовало все билеты на матч 7-го тура РПЛ против «Спартака». На матче ожидается аншлаг.

В 6-м туре «Динамо» на выезде победило «Локомотив» (1:0), а «Спартак» дома сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).

После шести матчей «Динамо» набрало 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» 13 очков и 2-я строчка.