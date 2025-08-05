Увольнение Сторожука: таких быстрых отставок не было четыре года

Александр Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата», поруководив командой всего в трех турах РПЛ.

В истории чемпионатов России было всего лишь семь более ранних отставок. После первых матчей уходили Сергей Рожков, Омари Тетрадзе, Дмитрий Аленичев и Курбан Бердыев (хотя и остался в клубе вице-президентом), после двух — Валерий Четверик, Гус Хиддинк и Валерий Карпин (в сборную).

Грозненский клуб произвел первое увольнение в третий раз в истории — в сезоне-2018/19 Игорь Ледяхов продержался шесть туров, а два года назад Сергей Ташуев — четыре.

Все случаи, когда первая тренерская отставка происходила до пятого тура

Сезон Тренер Клуб И В Н П М О Место 1994 Александр Ирхин Лада 4 0 1 3 1-5 1 15-е 1995 Сергей Рожков Динамо-Газовик 1 0 0 1 1-2 0 13-е 2003 Валерий Четверик Черноморец 2 0 2 0 2-2 2 10-е 2009 Микаэль Лаудруп Спартак 4 1 1 2 4-5 4 10-е 2010 Омари Тетрадзе Анжи 1 0 1 0 0-0 1 9-е 2012/13 Сергей Силкин Динамо 3 0 0 3 0-7 0 16-е 2013/14 Гус Хиддинк Анжи 2 0 1 1 3-4 1 11-е 2016/17 Дмитрий Аленичев Спартак 1 1 0 0 4-0 3 1-е Курбан Бердыев Ростов 1 1 0 0 1-0 3 4-е 2021/22 Валерий Карпин Ростов 2 0 0 2 2-6 0 15-е 2022/23 Игорь Шалимов Урал 4 0 0 4 1-10 0 16-е Сергей Юран Химки 4 2 1 1 7-3 7 7-е 2023/24 Сергей Ташуев Ахмат 4 1 0 3 5-8 3 12-е 2024/25 Игорь Черевченко Факел 4 0 1 3 1-7 1 16-е 2025/26 Александр Сторожук Ахмат 3 0 0 3 1-5 0 13-е

Одним из претендентов на должность главного тренера «Ахмата» называется Станислав Черчесов, который уже работал в Чечне в 2011-2013 годах. С именем Черчесова связан очень успешный отрезок в истории грозненского клуба. Под его руководством команда, называвшаяся тогда «Тереком», набрала 51,7 процента возможных очков. Лучший процент только у исполнявшего обязанности в одном матче Юрия Нагайцева и Игоря Ледяхова, проработавшего всего 12 туров.

