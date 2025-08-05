Увольнение Сторожука: таких быстрых отставок не было четыре года
Александр Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата», поруководив командой всего в трех турах РПЛ.
В истории чемпионатов России было всего лишь семь более ранних отставок. После первых матчей уходили Сергей Рожков, Омари Тетрадзе, Дмитрий Аленичев и Курбан Бердыев (хотя и остался в клубе вице-президентом), после двух — Валерий Четверик, Гус Хиддинк и Валерий Карпин (в сборную).
Грозненский клуб произвел первое увольнение в третий раз в истории — в сезоне-2018/19 Игорь Ледяхов продержался шесть туров, а два года назад Сергей Ташуев — четыре.
Все случаи, когда первая тренерская отставка происходила до пятого тура
|
Сезон
|
Тренер
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
1994
|
Александр Ирхин
|
Лада
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1-5
|
1
|
15-е
|
1995
|
Сергей Рожков
|
Динамо-Газовик
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
13-е
|
2003
|
Валерий Четверик
|
Черноморец
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2-2
|
2
|
10-е
|
2009
|
Микаэль Лаудруп
|
Спартак
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4-5
|
4
|
10-е
|
2010
|
Омари Тетрадзе
|
Анжи
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
9-е
|
2012/13
|
Сергей Силкин
|
Динамо
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-7
|
0
|
16-е
|
2013/14
|
Гус Хиддинк
|
Анжи
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-4
|
1
|
11-е
|
2016/17
|
Дмитрий Аленичев
|
Спартак
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4-0
|
3
|
1-е
|
|
Курбан Бердыев
|
Ростов
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
4-е
|
2021/22
|
Валерий Карпин
|
Ростов
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-6
|
0
|
15-е
|
2022/23
|
Игорь Шалимов
|
Урал
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-10
|
0
|
16-е
|
|
Сергей Юран
|
Химки
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7-3
|
7
|
7-е
|
2023/24
|
Сергей Ташуев
|
Ахмат
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5-8
|
3
|
12-е
|
2024/25
|
Игорь Черевченко
|
Факел
|
4
|
0
|
1
|
3
|
1-7
|
1
|
16-е
|
2025/26
|
Александр Сторожук
|
Ахмат
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-5
|
0
|
13-е
Одним из претендентов на должность главного тренера «Ахмата» называется Станислав Черчесов, который уже работал в Чечне в 2011-2013 годах. С именем Черчесова связан очень успешный отрезок в истории грозненского клуба. Под его руководством команда, называвшаяся тогда «Тереком», набрала 51,7 процента возможных очков. Лучший процент только у исполнявшего обязанности в одном матче Юрия Нагайцева и Игоря Ледяхова, проработавшего всего 12 туров.
Все тренеры «Ахмата» в премьер-лиге
|
Тренер
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
% очков
|
Рашид Рахимов
|
2013-2017, 2018-2019
|
140
|
53
|
38
|
49
|
186
|
44,29
|
Андрей Талалаев
|
2020-2022
|
69
|
27
|
12
|
30
|
93
|
44,93
|
Станислав Черчесов
|
2011-2013
|
49
|
22
|
10
|
17
|
76
|
51,70
|
Сергей Ташуев
|
2022-2023, 2024-2025
|
47
|
16
|
11
|
20
|
59
|
41,84
|
Вячеслав Грозный
|
2008
|
45
|
14
|
14
|
17
|
56
|
41,48
|
Анатолий Байдачный
|
2010
|
30
|
8
|
9
|
13
|
33
|
36,67
|
Ваит Талгаев
|
2005, 2013
|
28
|
5
|
5
|
18
|
20
|
23,81
|
Игорь Шалимов
|
2019-2020
|
19
|
5
|
7
|
7
|
22
|
38,60
|
Мирослав Ромащенко
|
2023-2024
|
17
|
4
|
5
|
8
|
17
|
33,33
|
Магомед Адиев
|
2024
|
16
|
5
|
5
|
6
|
20
|
41,67
|
Олег Кононов
|
2017
|
15
|
5
|
3
|
7
|
18
|
40,00
|
Юрий Красножан
|
2013
|
14
|
1
|
6
|
7
|
9
|
21,43
|
Руд Гуллит
|
2011
|
13
|
3
|
3
|
7
|
12
|
30,77
|
Игорь Ледяхов
|
2018
|
12
|
5
|
4
|
3
|
19
|
52,78
|
Иса Байтиев
|
2011
|
12
|
3
|
3
|
6
|
12
|
33,33
|
Леонид Назаренко
|
2008
|
10
|
4
|
0
|
6
|
12
|
40,00
|
Михаил Галактионов
|
2017-2018
|
9
|
2
|
3
|
4
|
9
|
33,33
|
Шахин Диниев
|
2009
|
5
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0,00
|
Александр Тарханов
|
2005
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0,00
|
Александр Сторожук
|
2025
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0,00
|
Юрий Нагайцев
|
2022
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
100,0
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2