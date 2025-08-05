Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

5 августа, 18:15

Увольнение Сторожука: таких быстрых отставок не было четыре года

Кирилл Бурдаков
Статистик

Александр Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата», поруководив командой всего в трех турах РПЛ.

В истории чемпионатов России было всего лишь семь более ранних отставок. После первых матчей уходили Сергей Рожков, Омари Тетрадзе, Дмитрий Аленичев и Курбан Бердыев (хотя и остался в клубе вице-президентом), после двух — Валерий Четверик, Гус Хиддинк и Валерий Карпин (в сборную).

Грозненский клуб произвел первое увольнение в третий раз в истории — в сезоне-2018/19 Игорь Ледяхов продержался шесть туров, а два года назад Сергей Ташуев — четыре.

Все случаи, когда первая тренерская отставка происходила до пятого тура

Сезон

Тренер

Клуб

И

В

Н

П

М

О

Место

1994

Александр Ирхин

Лада

4

0

1

3

1-5

1

15-е

1995

Сергей Рожков

Динамо-Газовик

1

0

0

1

1-2

0

13-е

2003

Валерий Четверик

Черноморец

2

0

2

0

2-2

2

10-е

2009

Микаэль Лаудруп

Спартак

4

1

1

2

4-5

4

10-е

2010

Омари Тетрадзе

Анжи

1

0

1

0

0-0

1

9-е

2012/13

Сергей Силкин

Динамо

3

0

0

3

0-7

0

16-е

2013/14

Гус Хиддинк

Анжи

2

0

1

1

3-4

1

11-е

2016/17

Дмитрий Аленичев

Спартак

1

1

0

0

4-0

3

1-е

Курбан Бердыев

Ростов

1

1

0

0

1-0

3

4-е

2021/22

Валерий Карпин

Ростов

2

0

0

2

2-6

0

15-е

2022/23

Игорь Шалимов

Урал

4

0

0

4

1-10

0

16-е

Сергей Юран

Химки

4

2

1

1

7-3

7

7-е

2023/24

Сергей Ташуев

Ахмат

4

1

0

3

5-8

3

12-е

2024/25

Игорь Черевченко

Факел

4

0

1

3

1-7

1

16-е

2025/26

Александр Сторожук

Ахмат

3

0

0

3

1-5

0

13-е

Одним из претендентов на должность главного тренера «Ахмата» называется Станислав Черчесов, который уже работал в Чечне в 2011-2013 годах. С именем Черчесова связан очень успешный отрезок в истории грозненского клуба. Под его руководством команда, называвшаяся тогда «Тереком», набрала 51,7 процента возможных очков. Лучший процент только у исполнявшего обязанности в одном матче Юрия Нагайцева и Игоря Ледяхова, проработавшего всего 12 туров.

Все тренеры «Ахмата» в премьер-лиге

Тренер

Годы

И

В

Н

П

О

% очков

Рашид Рахимов

2013-2017, 2018-2019

140

53

38

49

186

44,29

Андрей Талалаев

2020-2022

69

27

12

30

93

44,93

Станислав Черчесов

2011-2013

49

22

10

17

76

51,70

Сергей Ташуев

2022-2023, 2024-2025

47

16

11

20

59

41,84

Вячеслав Грозный

2008

45

14

14

17

56

41,48

Анатолий Байдачный

2010

30

8

9

13

33

36,67

Ваит Талгаев

2005, 2013

28

5

5

18

20

23,81

Игорь Шалимов

2019-2020

19

5

7

7

22

38,60

Мирослав Ромащенко

2023-2024

17

4

5

8

17

33,33

Магомед Адиев

2024

16

5

5

6

20

41,67

Олег Кононов

2017

15

5

3

7

18

40,00

Юрий Красножан

2013

14

1

6

7

9

21,43

Руд Гуллит

2011

13

3

3

7

12

30,77

Игорь Ледяхов

2018

12

5

4

3

19

52,78

Иса Байтиев

2011

12

3

3

6

12

33,33

Леонид Назаренко

2008

10

4

0

6

12

40,00

Михаил Галактионов

2017-2018

9

2

3

4

9

33,33

Шахин Диниев

2009

5

0

0

5

0

0,00

Александр Тарханов

2005

3

0

0

3

0

0,00

Александр Сторожук

2025

3

0

0

3

0

0,00

Юрий Нагайцев

2022

1

1

0

0

3

100,0
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Сторожук
РПЛ
ФК Ахмат
Читайте также
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • pupkin-221

    В Казахстане Стасик провел 6 матчей, думаю в Чечне будет не больше ! :laughing:

    06.08.2025

  • J. P.

    видно, что ты историю вопроса вообще не знаешь. погугли! интересно же.

    06.08.2025

  • Adminni

    так Ахмат должен был вылетить еще в прошлом году... от судьбы не уйдешь!

    05.08.2025

  • shpasic

    Алень вылетел из еврокубков от кипрского клуба. кому это не понравилось? Федуну.

    05.08.2025

  • Valekka

    Интересно с Аленичевыми и Бердыевым.Всего одна игра : Алень и Курбан выиграли одну игру и пшёл вон?! Ладно,Карп 2 проиграл,Четверик 2 ничьи,Гус Иванович ничья и поражение.А победы Аленя и Курбана кому не понравились?!

    05.08.2025

    • Министр спорта РФ Дегтярев — о ситуации с «Химками»: «Попахивает вызовом государству»

    В «Пари НН» заявили о высоком доверии к Шпилевскому: «Вокруг клуба нет альтернативных движений»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости