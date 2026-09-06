«Оренбург» — «Акрон»: прямая трансляция матча РПЛ

«Оренбург» и «Акрон» сыграют в 7-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 6 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 14:00. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Акрон» можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч Премьер». Смотреть матч онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

В 6-м туре «Оренбург» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), а «Акрон» дома разделил очки с ЦСКА (2:2).

После шести матчей «Оренбург» набрал 7 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Акрона» 3 очка и 15-я строчка.

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